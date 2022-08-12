WSJ: в доме Трампа во Флориде нашли 11 комплектов секретных документов
Вашингтон, 12 августа, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли в ходе обыска в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 11 комплектов секретных документов. Об этом сегодня, 12 августа, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, которое принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу, 9 августа прошли обыски ФБР. Сам Трамп заявил, что его никто не предупреждал об обыска и всё происходящее — это политическое преследование.
Обыски были связаны с расследование министертсва юстиции США против Трампа. В ведомстве считают, что Трамп, после окончания его президентского срока незаконно вывез в Мар-а-Лаго засекреченные документы.
Известно, что в Минюст США обратился американский Национальный архив с просьбой провести расследование по факту изъятия из дома Трампа во Флориде 15 коробок с документами, которые должны были быть оставлены у государственных архивистов.