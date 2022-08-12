Вашингтон, 12 августа, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли в ходе обыска в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 11 комплектов секретных документов. Об этом сегодня, 12 августа, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, которое принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу, 9 августа прошли обыски ФБР. Сам Трамп заявил, что его никто не предупреждал об обыска и всё происходящее — это политическое преследование.

Обыски были связаны с расследование министертсва юстиции США против Трампа. В ведомстве считают, что Трамп, после окончания его президентского срока незаконно вывез в Мар-а-Лаго засекреченные документы.

Известно, что в Минюст США обратился американский Национальный архив с просьбой провести расследование по факту изъятия из дома Трампа во Флориде 15 коробок с документами, которые должны были быть оставлены у государственных архивистов.