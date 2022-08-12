Краснодар, 12 августа, 2022, 21:23 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки выявили 826 случаев заражения коронавирусом, выписали с выздоровлением 378 ковид-пациентов. Об этом 12 августа сообщает оперативный штаб Кубани.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

У 3624 носителей коронавируса подтверждён COVID-19. В стационарах лечение получают 354 ковид-пациента. В тяжёлом состоянии остаются три пациента.

Всего на Кубани зафиксировали 270 931 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 255 969 жителей. Зарегистрировано 10 984 летальных исхода от COVID-19.