Италия, 12 августа, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Состояние здоровья застрявшего в тоннеле в Риме предполагаемого злоумышленника ухудшилось, передают местные СМИ 12 августа.

Испанская лестница возле музея Китса и Шелли в Риме

Инцидент произошёл днем ранее: выдававший себя за работника коммунальных служб гражданин попал под обвал на глубине 6 метров. В полиции предполагают, что целью прорытия тоннеля было проникновение в банк, расположенный через дорогу.

Еще двое граждан, задержанных на месте происшествия за подозрительные разговоры, были помещены под домашний арест. Предполагаемые сообщники отрицают свою вину и утверждают, что бежали с места событий из-за страха от обвала в тоннеле поблизости.