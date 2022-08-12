Турин, Италия, , 21:17 — REGNUM Туринский «Ювентус» предложил 27-летнему нападающему «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфису Депаю двухлетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/24. Об этом 12 августа сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны проведут очередные переговоры в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в подписании Мемфиса Депая также был заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Мемфис Депай принял участие в 28 турах испанской Ла Лиги 2021/22, в которых отметился 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также нападающий получил три желтые карточки.

Депай выступает за «Барселону» с 1 июля 2021 года после перехода из «Лиона» на правах свободного агента.