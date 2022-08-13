Вашингтон, 13 августа, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Актёрский состав киноадаптации сериала The Fall Guy («Каскадёры») получил пополнение. Об этом сообщило издание Deadline 12 августа.

Кадр из фильма «Тихое место 2» Эмили Блант

Так, вместе с ранее объявленным Райаном Гослингом в съёмках фильма поучаствует Эмили Блант. Ожидается, что оба актёра исполнят главные роли в предстоящей ленте.

Напомним, режиссёром киноадаптации сериала The Fall Guy выступит Дэвид Литч («Быстрее пули»). Выход картины намечен на 1 марта 2024 года.