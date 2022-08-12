Вашингтон, , 21:21 — REGNUM Украинский бюджет не способен оплатить боевые действия армии: поступает недостаточное количество налоговых отчислений, пишет 12 августа Wall Street Journal.

Украинская армия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам украинского министра финансов Сергея Марченко, ведомство каждый день вынуждено крутиться, но это не спасает от ежедневной «головной боли».

Приходится в этой ситуации «печатать деньги». Поскольку только 40% расходов удаётся покрыть за счёт налогов.

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