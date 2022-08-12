Вашингтон, 12 августа, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Украинский бюджет не способен оплатить боевые действия армии: поступает недостаточное количество налоговых отчислений, пишет 12 августа Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская армия

По словам украинского министра финансов Сергея Марченко, ведомство каждый день вынуждено крутиться, но это не спасает от ежедневной «головной боли».

Приходится в этой ситуации «печатать деньги». Поскольку только 40% расходов удаётся покрыть за счёт налогов.