Химки, Московская область, , 21:08 — REGNUM Российский нападающий «Химок» Александр Долгов заявил, что готов вернуться в московский «Локомотив», за который выступал до 2019 года.

ФК «Химки»

«Посмотрим, время покажет. Не хочу загадывать. Будет предложение — буду рассматривать, конечно», — цитирует Долгова издание Sport24.

В текущем сезоне Александр Долгов принял участие в четырех турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Пари НН» и «Торпедо» и одной результативной передачей.

За «Химки» Долгов выступает с 3 сентября 2021 года после перехода из «Ростова» за 115 тысяч евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского нападающего в 450 тысяч евро.