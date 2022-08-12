Рим, 12 августа, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Сильвио Берлускони, вероятно, видит себя будущим президентом Италии, заявил 12 августа лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

UK in Italy Энрико Летта

Так он прокомментировал заявления Берлускони о том, что если Италия перейдет на прямые выборы президента, то отставка действующего формального главы государства Серджо Маттареллы будет неизбежной.

Как сообщалось ранее, в предвыборной программе правых партий Италии есть пункт о переходе на всенародные выборы формального главы государства (реальных полномочий больше у премьер-министра) через внесение поправок в Конституцию. Сейчас президента Италии избирают депутаты обеих палат парламента и представители регионов.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.