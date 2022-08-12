Бухарест, , 21:06 — REGNUM Сумма общего внешнего долга Румынии в 2022 году увеличилась по сравнению с 2021м годом на € 2,645 млрд, пишет 12 августа бухарестская газета Ziare.

Долг Wikipedia.org

Согласно официальной информации, по ряду причин официальный Бухарест не смог выплатить обязательные взносы в Евросоюз и погасить проценты по облигациям в Европейском банке.

«Мы работаем над решением этой проблемы», – заявил министр финансов Румынии Адриан Качу.

Напомним, в 1989 году Румыния, возглавляемая Николае Чаушеску, полностью расплатилась со своим внешним долгом. Это было прецедентом в мировой истории.

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