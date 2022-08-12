Москва, , 20:47 — REGNUM Курс рубля немного вырос по отношению к доллару и евро на торгах в пятницу, 12 августа, но не смог отыграть снижения по итогам недели. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,61 рубля, что на семь копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро за день опустился на 30 копеек и составил 62,31 рубля.

В целом же по итогам рабочей недели курс доллара вырос на две копейки, курс евро — на 77 копеек.

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