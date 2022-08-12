Фрайбург, Германия, 12 августа, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Дортмундская «Боруссия» в центральном матче второго тура немецкой Бундеслиги 2022/23 сыграет с «Фрайбургом». Игра пройдет 12 августа во Фрайбурге на стадионе «Европа-парк Штадион», а стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

«Боруссия» (Дортмунд)

На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Вельцем. Ассистенты главного судьи — Йонас Викенмайер и Жан Клеменс Нитцель.

Стартовые составы команд:

«Фрайбург»: Марк Флеккен, Филипп Линхарт, Киллианн Силдиллия, Маттиас Гинтер, Кристиан Гюнтер, Максимилиан Эггештайн, Роланд Шаллаи, Винченцо Грифо, Рицу Доан, Михаэль Грегорич.

«Боруссия»: Грегор Кобель, Нико Шлоттербек, Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Тома Менье, Махмуд Дауд, Торган Азар, Марко Ройс, Джуд Беллингем, Антони Модест, Дониэлл Мален.