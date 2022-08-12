Москва, 12 августа, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Народный фронт до конца августа запустит масштабную систему сбора обратной связи и обработки информации по проблемам в сфере туризма, об этом сообщил член Центрального штаба президентского движения Денис Полунчуков.

ИА REGNUM Туризм

«Сейчас завершается тестирование, до 1 сентября мы планируем запустить систему на площадке сайта проекта Народного Фронта «Путешествуем по России». Любой желающий сможет направить свое обращение о проблемных ситуациях, нехватке инфраструктурных объектов, вопросы о работе авиа-, железнодорожного и водного транспорта, пожаловаться на работу агрегаторов по бронированию туристских услуг, отелей, задать вопросы по программам туристического кэшбека, высказать свои пожелания и предложения по развитию внутреннего туризма и не только. Отвечать на обращения будут эксперты в сфере внутреннего туризма, кроме того, все обращения моментально будут поступать в региональные органы исполнительной власти. На основе обращений граждан мы будем проводить аналитику, смотреть, как эффективно работают регионы и направлять результаты в Правительство РФ и Федеральное Агентство по туризму. Цель создания, такой народной, объективной, независимой от органов власти системы оценки — решение реальных проблем, которые сегодня волнуют наших путешественников», — пообещал он.

Напомним, в пятницу, 12 августа, председатель правительства России Михаил Мишустин призвал активнее собирать обратную связь для развития туристической отрасли. Он обратился и к представителям регионов с просьбой «внимательно смотреть, что хотят люди».

«Если сделать простые средства для сбора обратной связи, элементарные опросные анкеты и с этим сверять свои мастер-планы, планы строительства, то будет потом гораздо проще привлекать людей, для которых все это строится», — сказал Михаил Мишустин.