София, 12 августа, 2022, 20:43 — ИА Регнум. В Болгарии средняя заработная плата выросла по сравнению с первым кварталом 2022 года на 7,8%. Об этом 12 июля сообщает софийский информационный портал News. bg.

Борис Григорьев. Бедность. 1925

Согласно данным Национального статистического института Болгарии (НСИ), на данный момент среднемесячный оклад жителя Болгарии составляет 1710 левов ($890). Наибольший прирост средств наблюдается в системе торговле.

При этом, по информации того же НСИ, более 75% населения Болгарии не имеют возможности оплачивать коммунальные услуги.