Подгорица, 12 августа, 2022, 20:37 — ИА Регнум. До 11 увеличилось число погибших в результате стрельбы в посёлке Медовина в Черногории, передаёт 12 августа местное телевидение.

kropekk_pl Убийство

Полиция уточнила, что стрельбу устроил местный житель, который сначала застрелил членов своей семьи, а потом устроил бойню на улице.

Его самого застрелили сотрудники полиции. Инцидент произошёл в 16:00 (время местное). Ранен один сотрудник полиции.