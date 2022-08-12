12 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили информацию об отступлении украинской армии с позиций в населённом пункте Нагорное, что находится в ДНР.

Елизавета Коробова, , 23:03 — REGNUM Заявление офицера Народной милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко о том, что украинские подразделения покидают позиции в районе населённого пункта Нагорное (Донецкая Народная Республика) и перемещаются в сторону Соледара, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 12 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Предчувствие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Интересно, как эти события интерпретируют в украинских СМИ. Расскажут, наверное, про тактическое «наступление» в сторону поляцкой границы», — предполагает Дмитрий К.

Граждане напомнили, что киевский нацистский режим чуть ли не месяц уверял весь мир, что вот-вот случится долгожданное контрнаступление украинских войск, но на деле оказалось, что это был бред, вызванный последствиями употребления тяжёлых наркотиков в офисе президента Украины.

«А сколько крику было с их стороны о контрнаступлениях! В итоге в очередной раз они с позором покидают свои позиции, которые столько лет укрепляли», — отметил Валерий Б.

«Таки на юг, в Соледар бегут. Сейчас Люся Арестович расскажет, что это хвалёное украинское контрнаступление в обратную от фронта сторону», — ожидает Константин К.

Некоторые комментаторы отмечают, что с каждым днём силы украинской армии истощаются, а союзные силы, наоборот, входят в победный кураж, отбирая у противника территорию за территорией.

«Бегут нацисты оттого, что не в состоянии сражаться с реальной и профессиональной армией. С мирным населением они могут, когда им никто ответить не может, а тут уже совсем другой разговор», — подметила Марина К.

«Да они не просто покидают позиции — они бегут! Потому что это им не против мирного населения воевать. Тут русские с автоматами и артиллерией! Понять ужас бандеровцев можно», — шутит Геннадий З.

Разбег Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей отметила, что даже серьёзные укрепления не помогают украинским военным закрепиться на оккупированной ими территории.

«Там мощные укрепления, построенные нацистами за восемь лет, но и они не спасают. Союзные силы проходят сквозь бандеровские позиции, словно нож сквозь масло. Понятное дело, что нацики бегут, поджав хвост», — пишет Ида К.

Ряд пользователей указывает на то, что ДНР и ЛНР при поддержке России неспешно, но планомерно освобождают свою территорию от засилья украинских нацистов.

«Минус одна занятая укротеррористами территория. Будем надеяться, что эта же участь уже в скором будущем будет ждать всю Украину», — отметила Любава Я.

«Пусть бегут эти трусливые собаки, наши военные идут вперёд! И так как мы всё равно освободим всю Украину, то и до них очередь всё равно дойдёт рано или поздно. Работайте, братья!» — обращается к союзным силам Даниил М.

Нашлись и те, кто посоветовал украинским военным, во избежание неминуемой кары, просто сдаться в плен российским войскам.

«Лучше бы им сдаваться, на самом деле. Отступать — лишь дело времени, дальше им будет хуже. Стоит просто сдаваться, и всё», — советует Аделя Р.

Напомним, 12 августа офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко написал в своём Telegram-канале о том, что украинские подразделения покидают позиции в районе населённого пункта Нагорное (Донецкая Народная Республика) и перемещаются в сторону Соледара.