Вашингтон, 12 августа, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, который подвергся нападению в штате Нью-Йорк, получил ножевые ранения в шею. Об этом сегодня, 12 августа, сообщила полиция штата.

Normann Copenhagen Нападение с ножом

Напомним, что на Рушди было совершено нападение в институте Чаутака, когда он собирался выступить с лекцией. Мужчина выскочил на сцену и нанес Рушди ножевые ранения.

Нападавший был схвачен, а Рушди оказали медицинскую помощь. Он был госпитализирован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рушди получил широкую известность после выхода своего романа «Сатанинские стихи» в 1988 году. В этом романе, написанном в жанре «магического реализма», есть эпизод, когда один из главных героев отправляется в прошлое и встречается с пророком Мухаммедом. За это ряд исламских богословов осудили Рушди, а иранский аятолла Хомейни проклял его и заочно приговорил к смерти. Эта фетва так никогда и не была окончательно отменена иранскими властями. Более того, одна из иранских неправительственных организаций назначила награду за убийство Рушди.