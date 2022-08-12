Лос-Анджелес, США, 12 августа, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Актриса Дженнет МакКарди, известная по роли Сэм в сериале «АйКарли» (iCarly) назвала истинную причину своего ухода с телеканала Nickelodeon. Об этом 12 августа пишет Peopletalk.

Цитата из телесериала АйКарли iCarly Миранда Косгров в роли Карли и Дженнет МакКарди в роли Сэм

МакКарди рассказала о домогательствах со стороны продюсера телеканала в своей книге «Я рада, что моя мама умерла». По словам актрисы, во время съёмок шоу один из создателей проекта приглашал её проводить время наедине с ним — принуждал пить алкоголь и делал массаж.

Добавим, что МакКарди не стала называть имя мужчины, которого она обвинила в домогательствах. Однако пользователи Сети предполагают, что им является продюсер телеканала Дэн Шнайдер, которого уволили в 2018 году — при этом представители Nickelodeon не раскрыли причин отказа от сотрудничества с ним.