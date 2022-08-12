Магнитогорск, Челябинская область, , 20:35 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области ужесточили приговор главе одной из фирм, занимавшихся реализацией арестованного имущества. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое решение принял Челябинский областной суд. Как пишет Накануне. Ru, в 2020 году гражданин получил 100 тыс. рублей от своего знакомого за гарантированную победу на публичных торгах. Но затем его задержали силовики.

Районный суд назначил ему три года условно. Облсуд добавил к этому наказанию штраф в размере 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь–июнь в Челябинской области зафиксировали 131 случай получения взятки.