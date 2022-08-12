Таллин, 12 августа 2022, 20:26 — REGNUM Россия не претендует на то, чтобы сделать Балтийское море своим, но и хозяйничать в нём натовцам не даст, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 12 августа, комментируя высказывания министра обороны Эстонии Ханно Певкура.
Как сообщалось ранее, Певкур заявил, что Эстония и Финляндия ведут переговоры о создании общей системы противоракетной обороны. Министр считает, что после вступления в НАТО Швеции и Финляндии объединение систем ПРО позволит «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей и превратить Балтийское море во «внутреннее море НАТО».