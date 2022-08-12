Цетине, Черногория, 12 августа, 2022, 20:47 — ИА Регнум. В черногорском городе Цетине, неподалёку от Правительственного дома, 34-летний мужчина убил 12 августа одиннадцать сограждан.

Vitaly V. Kuzmin Пистолет

Инцидент произошел около 16 часов дня.

После непродолжительной семейной ссоры, мужчина открыл огонь по согражданам, убил 11 и ранил шесть человек. По информации портала, среди убитых есть и дети.

В перестрелке с полицией был убит и сам нападающий, сообщило Управление полиции города Цетине.