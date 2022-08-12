В черногорском городе Цетине мужчина убил 11 прохожих
Цетине, Черногория, 12 августа, 2022, 20:47 — ИА Регнум. В черногорском городе Цетине, неподалёку от Правительственного дома, 34-летний мужчина убил 12 августа одиннадцать сограждан.
Vitaly V. Kuzmin
Пистолет
Инцидент произошел около 16 часов дня.
После непродолжительной семейной ссоры, мужчина открыл огонь по согражданам, убил 11 и ранил шесть человек. По информации портала, среди убитых есть и дети.
В перестрелке с полицией был убит и сам нападающий, сообщило Управление полиции города Цетине.