Екатеринбург, , 20:19 — REGNUM В Свердловской области представители оборонных предприятий показали министру обороны России Сергею Шойгу новейшие разработки бронетехники и оружия. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.

Сергей Шойгу Mil.ru

Министр посетил предприятия ОПК и изучил ход выполнения гособоронзаказа. Руководители предприятий доложили ему о вариантах модернизации техники, которой вооружена российской армии, и продемонстрировали производственные линии и технологический процесс сборки военной техники.

Также Шойгу провёл совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления. В ходе них он обратил внимание на важность соблюдения графика выполнения гособоронзаказа.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Шойгу посетил Свердловскую область.

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