Ханты-Мансийск, 12 августа, 2022, 20:18 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) следователи установили причину гибели подростка на Сабантуе в июне. Об этом сообщает Муксун. fm со ссылкой на СУ СКР по ХМАО.

Дарья Драй ИА REGNUM Узбекский плов

Напомним, трагедия произошла 19 июня. На празднике 13-летний мальчик подавился пловом. Ребёнок скончался. Версия о смерти ребёнка от аллергической реакции не подтвердилась.

«Установлено, что основания для возбуждения уголовного дела нет. Смерть несовершеннолетнего наступила от аспирационной механической асфиксии, которая возникла в результате попадания в просвет дыхательных путей пищи», — сообщили изданию в СУ СКР по ХМАО.