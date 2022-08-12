Барселона, Испания, , 20:17 — REGNUM «Барселона» объявила о продаже 24,5% прав на свою медиакомпанию Barca Studios. Об этом 12 августа сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

По информации источника, покупателем стала организация Orpheus Media, которая заплатила футбольному клубу 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что после этой сделки «Барселона» должна успеть зарегистрировать новичков до матча первого тура испанской Ла Лиги 2022/23 с «Райо Вальекано».

Матче «Барселона» — «Райо Вальекано» состоится 13 августа и пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.