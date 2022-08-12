Вашингтон, , 21:20 — REGNUM Агенты ФБР в ходе обыска в доме экс-президента США Дональда Трампа изъяли 11 папок с секретными документами, некоторые из которых имели гриф «совершенно секретно», сообщает 12 августа The Wall Street Journal.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, в общей сложности ФБР изъяло около 20 коробок с вещами, а также папки с фотографиями, рукописную записку и документы о помиловании экс-советника Дональда Трампа Роджера Стоуна, который был приговорён к 40 месяцам тюрьмы в рамках дела о якобы российском вмешательстве в выборы президента США.

Кроме этого, по сведениям газеты, среди изъятого оказалась некая информация «о президенте Франции».

Напомнми, ранее сегодня Дональд Трамп опроверг сообщение The Washington Post о том, что ФБР искало в его имении возможные секретные материалы, связанных с ядерным оружием. На своей странице в социальной сети Social Truth он назвал данную информацию «мистификацией».