Лос-Анджелес, США, , 20:15 — REGNUM Полиция арестовала певицу Мишель Бранч после того, как она якобы ударила бывшего мужа Патрика Карни, участника дуэта The Black Keys. Об этом 12 августа пишет TMZ, ссылаясь на свои источники в полиции.

Мишель Бранч Цитата из видеоинтервью

По данным СМИ, полиция приехала к дому Бранч после сообщения о возможных нарушениях. Согласно судебным документам, певица призналась, что ударила экс-супруга по лицу «один-два раза» — после этого её взяли под стражу. Как предполагает издание, её выпустили досрочно, так как она является матерью шестимесячного ребёнка.

Ранее СМИ сообщили о разводе Мишель Бранч и Патрика Карни после трёх лет брака. Причиной расставания пары, у которых двое детей, стала измена музыканта, о которой Бранч написала в своём Twitter-аккаунте.

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