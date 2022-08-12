Лос-Анджелес, США, 12 августа, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Полиция арестовала певицу Мишель Бранч после того, как она якобы ударила бывшего мужа Патрика Карни, участника дуэта The Black Keys. Об этом 12 августа пишет TMZ, ссылаясь на свои источники в полиции.

Цитата из видеоинтервью Мишель Бранч

По данным СМИ, полиция приехала к дому Бранч после сообщения о возможных нарушениях. Согласно судебным документам, певица призналась, что ударила экс-супруга по лицу «один-два раза» — после этого её взяли под стражу. Как предполагает издание, её выпустили досрочно, так как она является матерью шестимесячного ребёнка.

Ранее СМИ сообщили о разводе Мишель Бранч и Патрика Карни после трёх лет брака. Причиной расставания пары, у которых двое детей, стала измена музыканта, о которой Бранч написала в своём Twitter-аккаунте.