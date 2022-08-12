Москва, 12 августа, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Самый востребованный сервис на портале Госуслуг — «Запись на прием к врачу». Качество оказания электронной услуги проверили совместными усилиями Минцифры и Минздрав России, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в своем telegram-канале.

Запись на прием к врачу на портале Госуслуг

Оценив показатели технических и организационных ошибок при электронной записи за второй квартал текущего года, были выявлены проблемные регионы.

Так, в число 10 регионов, где наиболее часто наблюдаются технические ошибки при онлайн-записи к врачу, из регионов Приволжского федерального округа попали Оренбургская область и Удмуртия.

Максимальное число ошибок зафиксировано в Чукотском автономном округе — при онлайн-записи показатель ошибок достигает 69%. 2% ошибок, что является наилучшим показателем, регистрировали в Самарской, Новосибирской, Томской, Магаданской и Саратовской областях.

В топ-10 регионов, где пользователям предлагается наименьшее количество свободных временных слотов для записи, из Поволжья попали Башкирия и Марий Эл.

Наименьшее число свободного времени для записи зафиксировано в Томской области — 41% ошибок. Наиболее доступно время врачей жителям Чечни — показатель организационных ошибок составляет 0%.

Как сообщало ИА REGNUM, при анализе данных за апрель 2022 года, Карачаево-Черкесия стала антилидером в России по качеству предоставления услуги «Запись к врачу», предоставляемой на сайте «Госуслуги». Для жителей республики стало проблемным записаться на прием в медучреждения из-за возникающих технических и организационных ошибок.

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