Турин, Италия, , 20:13 — REGNUM Нападающий сборной Италии по футболу Андреа Белотти, который после ухода из «Торино» находится в статусе свободного агента, согласовал условия контракта с римской «Ромой». Об этом 12 августа сообщает издание Sky Sport Italia.

«Торино» и «Сассуоло» Toro.it

По информации источника, футболист ждет разрешения ситуации с Шомуродовым. Соглашение Белотти с «волками» будет рассчитано на три года до конца сезона 2024/25.

В прошлом сезоне Андреа Белотти, выступая за «Торино», принял участие в 22 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Также футболист получил одну желтую карточку.

Ранее сообщалось, что «Рома» готова продать Эльдора Шомуродова, если поступит предложение в размере 8 миллионов евро.