Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Количество отмененных и задержанных авиарейсов в США за январь–июль 2022 года превысило показатели соответствующего периода допандемийного 2019 года, сообщает 12 августа Reuters.

Самолеты ThePixelman

Согласно данным ресурса FlightAware, американские перевозчики за семь месяцев отменили в общей сложности 128 934 рейса, что примерно на 11% больше, чем в 2019 году. Это связывается в основном с нехваткой персонала и неблагоприятными погодными условиями.

Больше всего рейсов среди американских авиаперевозчиков отменила American Airlines — 19 717, за ней следует Southwest Airlines, отменившая 17 381 рейс. Delta Air отменила меньше всего рейсов — примерно 10 тысяч.

Напомним, в июле несколько американских сенаторов призвали министерство транспорта США штрафовать авиакомпании за задержки или отмены рейсов, связанные с кадровыми или операционными проблемами.