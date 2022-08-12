Екатеринбург, , 20:02 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил исполнение государственного оборонного заказа на предприятиях в Свердловской области. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Сергей Шойгу Минобороны России

«Министр обороны Российской Федерации генерал армииСергей Шойгусовершил рабочую поездку в Свердловскую область, где проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», — сообщили в Минобороны РФ.

В ходе инспекционной поездки, руководство оборонных предприятий в Свердловской области представило министру Шойгу новейшие разработку в области бронетехники и других систем вооружения. Также глава Минобороны РФ доложили о вариантах модернизации уже имеющейся военной техники, которая стоит на вооружении российской армии.

Шойгу продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых собирают различную военную технику.

Также глава Минобороны РФ провел рабочие совещания с руководством оборонных предприятий и профильных органов военного управления. В ходе совещаний Шойгу обратил внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа.