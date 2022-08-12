Токио, , 20:01 — REGNUM Продюсер Resident Evil Хироюки Кобаяши сообщил о том, что покидает японскую компанию Capcom и присоединяется к разработчику NetEase. Заявление он сделал 12 августа на своей странице в Twitter.

Логотип игры Resident Evil (c) компания Capcom

«С благодарностью отработав 27 лет, я ушел из Capcom 31 марта 2022 года и официально присоединяюсь к NetEase Games в качестве продюсера», — пишет Кобаяши. Он обещал поделится информацией о своих будущих проектах позже.

Напомним, что NetEase — это китайский разработчик и издатель игр, основанный в 1997 году. Он занимался выпуском таких игр, как Diablo Immortal, Dead by Daylight и Marvel Super War.

Читайте ранее в этом сюжете: Capcom примет участие в Tokyo Game Show