Kasabian выпустила первый альбом без основателя Тома Мейгана
Лондон, 12 августа, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Британская рок-группа Kasabian представила новый альбом под названием The Alchemist’s Euphoria. Пластинка доступна на цифровых платформах с 12 августа.
Скриншот NME
Серж Пиццорно из Kasabian
В седьмой альбом Kasabian вошли 12 треков. Пластинка стала первой для коллектива без участия его основателя Тома Мейгана.
ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Kasabian объявила об уходе Тома Мейгана по личным обстоятельствам. Позже солист коллектива признался, что совершил акт домашнего насилия по отношению к своей невесте — другие члены группы объяснили, что не смогут после этого существовать в прежнем составе.