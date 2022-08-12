Лондон, 12 августа, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Британская рок-группа Kasabian представила новый альбом под названием The Alchemist’s Euphoria. Пластинка доступна на цифровых платформах с 12 августа.

Скриншот NME Серж Пиццорно из Kasabian

В седьмой альбом Kasabian вошли 12 треков. Пластинка стала первой для коллектива без участия его основателя Тома Мейгана.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Kasabian объявила об уходе Тома Мейгана по личным обстоятельствам. Позже солист коллектива признался, что совершил акт домашнего насилия по отношению к своей невесте — другие члены группы объяснили, что не смогут после этого существовать в прежнем составе.