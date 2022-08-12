Москва, , 20:01 — REGNUM В Сети раскрыли основное отличие нового ток-шоу Андрея Малахова от прежнего проекта телеведущего. Об этом 12 августа сообщил портал Blitz Plus со ссылкой на журналиста Дениса Сорокина.

Андрей Малахов Цитата из ток-шоу «Пусть говорят». Первый канал

Как признался журналист, в предстоящем шоу будет меньше приглашённых экспертов — не более 5-6 человек. В то же время Сорокин заверил, что подобное изменение никак не повлияет на рейтинги передачи, поскольку «Андрей Малахов — бренд».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Андрей Малахов и Ксения Собчак станут ведущими церемонии подведения итогов «Народной премии НГС» в Новосибирске. Торжественное мероприятие состоится 25 августа 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Ольга Бузова не выходит на связь после полёта на вертолёте