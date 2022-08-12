Токио, 12 августа, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Японская компания Capcom анонсировала две онлайн-презентации в рамках мероприятия Tokyo Game Show. Информация об этом появилась 12 августа на странице студии в Twitter.

компания Capcom Логотип игры Resident Evil

Первая презентация под названием Capcom Online Program пройдет 15 сентября 2022 года и расскажет все последние новости студии. Вторая трансляция будет посвящена ранее анонсированной игре Street Fighter 6. Других подробностей компания пока не огласила.

Напомним, что Capcom занимается разработкой и изданием игр с 1979 года. Она является создателем таких серий игр, как Resident Evil, Monster Hunter и Devil May Cry.