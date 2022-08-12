Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Первый сезон игры MultiVersus от американского издателя Warner Bros. Interactive Entertainment начнется 15 августа 2022 года. Анонс состоялся 12 августа на странице проекта в Twitter.

Видеоигра MultiVersus Скриншот из трейлера

«Мы рады сообщить, что 1-й сезон начнется 15 августа с совершенно новым боевым пропуском», — пишет разработчик. Он также подтвердил, что персонаж Морти, из вселенной анимационного сериала «Рик и Морти» появится в игре 23 августа 2022 года. Напомним, что изначально первый сезон должен был начаться 9 августа 2022 года.

Multiversus — это условно-бесплатная игра в жанре файтинг. Проект доступен на таких платформах, как PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S/X и PC.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики игр помогут правительству США