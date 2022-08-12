Анкара, , 22:22 — REGNUM Единственным путем для разрешения проблем Западных Балкан в долгосрочной перспективе является ускоренная интеграция всех стран региона в ЕС. Об этом заявил президент Словении Борут Пахор 12 августа в Анкаре, во время визита в Турцию.

Борут Пахор Saeima

При этом Пахор отметил, что если Сербия решит «занять другую сторону», будущее Республики Сербской в Боснии и Герцеговине окажется неясным.

«Некоторые страны под большим давлением России», — рассказал Пахор в интервью агентству «Анадолу».

Словенский лидер также отметил, что западный блок и ЕС, с другой стороны, оказывают сильное давление на Сербию с целью заставить ее присоединиться к антироссийским санкциям.

Напомним, что по последним опросам общественного мнения всего 44% граждан Сербии выступает за евроинтеграцию их страны. При этом более 80% населения против присоединения к антироссийским санкциям.