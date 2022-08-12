Астана, 12 августа, 2022, 21:50 — ИА Регнум. К визиту президента КазахстанаКасым-Жомарта Токаева в столицу Азербайджана, запланированному на конец августа, может быть подготовлено соглашение на ежегодную прокачку 1,5 млн тонн казахстанской нефти через нефтепровод «Баку — Джейхан». Об этом 12 августа написал в своём телеграм-канале политологАлександр Караваев.

Minstroyrf.ru Нефтепровод

В пользу этой версии, по словам эксперта, говорит тот факт, что оператор этой магистрали сообщил о получении соответствующей заявки ещё в середине лета 2022 года.

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«Видимо это максимально допустимый объем для смешивания с «azeri light» (марка нефти, которая добывается на группе шельфовых месторождений «Азери — Чираг — Гюнешли»), превышение которого создаст негативный эффект на стоимость азербайджанского сорта нефти», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что 5 июля 2022 года Приморский суд Новороссийска по требованию Ространснадзора вынес решение о приостановке работы «Каспийского трубопроводного консорциума» на 30 суток из-за того, что компания нарушила план ликвидации случившихся ранее аварийных разливов нефти.

Через несколько дней это решение было изменено — приостановку работы «КТК» отменили, компанию-оператора оштрафовали на 200 тысяч рублей, а сроки устранения последствий от разливов нефти продлили до 30 ноября.

На эти события отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который 7 июля поручил чиновникам проработать вопрос о налаживании транзита казахской нефти в обход России. При этом в качестве приоритетного рассматривается Транскаспийский маршрут, пролегающий через Азербайджан.

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