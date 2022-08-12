Москва, , 19:52 — REGNUM У России есть рычаги для того, чтобы вернуть себе украденные Западом золотовалютные резервы. Об этом 12 августа заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Россия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, чтобы вернуть украденные деньги, России достаточно прекратить поставки энергоресурсов и другого сырья в страны Евросоюза и США.

«Не только Европа, но и США не могут существовать без нашего сырья в принципе. Если мы перестанем поставлять им то, без чего они не могут жить, они вернут наши украденные деньги. И это была бы самая успешная финансовая операция в истории России», — сказал Делягин.

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