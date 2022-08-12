12 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 23:04 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, который предупредил Соединённые Штаты Америки, что их борьба с более чем 1,4 млрд китайцев добром не кончится, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 12 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решительные действия — это не слова, а действия, которых мы пока что не видим», — написал Денис П.

Многие пользователи были обескуражены полным отсутствием каких-либо фактических действий со стороны Китая в отношении Америки, учинившей серьёзную провокацию в вопросе Тайваня.

«Ругаются два самых крупных экономических партнёра в мире», — отметил Андрей С.

«Я тоже считаю, что визит этой Пелоси был больше повод для новостей, чем для реальных действий. Какие-то внутренние политические процессы происходят как в самом Китае, так и в его отношениях с Америкой. На глобальное противостояние это пока не очень похоже», — пишет Дмитрий Б.

Нэнси Пелоси Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что власти Китая не хотят менять устоявшийся порядок вещей и жертвовать тем, что они смогли приобрести за годы тесного взаимодействия с Соединёнными Штатами.

«Если Америка перестанет покупать товары у Китая, то недолго Китай продержится. Поэтому Китай может только предупреждать. А Америка, в свою очередь, может устраивать только гадкие провокации», — указывает Игорь П.

«Военные учения Китая в море вблизи Тайваня продолжаются уже более недели. Как-то остров всё ещё не пал. Больше слов, нежели дела, как мне кажется», — написала Ольга К.

Часть людей полагает, что Америка нанесла пощёчину Китаю, но для КНР этот удар не стал смертельным. Поэтому, взвесив все за и против, китайское руководство приняло решение о чисто дипломатическом ответе на американские безобразия.

«То, что США свозили тельце этой бабульки на Тайвань, — это было так глупо с их стороны, на самом деле. Практической пользы для США никакой, зато в перспективе им неприятности обеспечены. Это было так же умно, как дразнить и драконить соседскую и без того злую и опасную собаку», — считает Светлана Ф.

«Китай всё только пугает да красуется. США, как всегда, ведут себя, словно сошли с ума. Ничего у них не будет. Милые бранятся — только тешатся», — поделилась своим мнением Она С.

Ряд пользователей указывает на то, что Соединённые Штаты ещё не раз взбудоражат Китай, который изо всех сил пытается выглядеть спокойным и непоколебимым.

«Высока вероятность, что Америка в какой-то момент устанет от бесконечных предупреждений Китая и совершит что-нибудь реально кровавое. Посмотрим на то, как себя китайцы поведут. Снова проглотят или всё-таки сделают хоть что-нибудь существенное», — отметил Юрий И.

Напомним, 12 августа пресс-служба МИД Китайской Народной Республики опубликовала заявление министра иностранных дел страны Ван И, который предупредил Соединённые Штаты Америки, что их борьба с более чем 1,4 млрд китайцев добром не кончится. Министр подчеркнул, что «нарушение своих обязательств и преднамеренная провокация по тайваньскому вопросу могут лишь ещё больше подорвать доверие к США».