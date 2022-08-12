Сочи, Краснодарский край, 12 августа, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Певица Ольга Бузова уже сутки не выходит на связь с поклонниками и своей командой. Об этом 12 августа пишет «Московский комсомолец».

(сс) Okras Ольга Бузова

По данным издания, артистка отправилась в горы в Сочи на вертолёте. После этого она перестала публиковать обновления в соцсетях, что, как отмечают СМИ, на неё не похоже.

Однако многие поклонники Бузовой предполагают, что у неё просто нет связи в горах. Пиар-директор Бузовой подтвердил, что сам уже долгое время не общался с певицей.

Ранее православные жители Кубани потребовали отменить концерт Бузовой и призвали мусульман помочь им добиться этого решения. Краснодарцам не понравилось, что артистка на своих выступлениях предстаёт в образе «матери Христа и тут же раздевается».