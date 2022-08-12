Вашингтон, , 20:17 — REGNUM Служба здравоохранения Нью-Йорка выявила в сточных водах города вирус, вызывающий полиомиелит, сообщает 12 августа Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

Нью-Йорк Дарья Драй © ИА REGNUM

«Департамент здравоохранения Нью-Йорка и департамент здравоохранения штата Нью-Йорк выявили полиовирус в сточных водах Нью-Йорка, что позволяет сделать предположение о местной циркуляции вируса», — говорится в заявлении городского департамента здравоохранения.

«Полиомиелит может привести к параличу и даже смерти. Мы призываем невакцинированных жителей Нью-Йорка сделать прививку прямо сейчас», — также отметили в департаменте.

Напомним, что 21 июля в пригороде Нью-Йорка был зафиксирован первый почти за 10 лет случай заболевания полиомиелитом.