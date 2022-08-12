Нур-Султан, , 21:32 — REGNUM Главным внешнеполитическим фактором, оказывающим очень серьёзное влияние на Казахстан, сейчас является специальная военная операция на Украине. Об этом 11 августа заявил казахстанский эксперт-востоковед Расул Арин, передаёт «Orda. kz».

Флаги России и Казахстана Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Если Россия ослабнет, у Казахстана будет больше возможностей для внутренних реформ, если наоборот, то пространства для манёвра будут куда меньше», — считает он.

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Также политический обозреватель выразил мнение, согласно которому досрочных выборов в Казахстане не будет, поскольку для этого «нет особых предпосылок» и «партия власти уже обновляется».

По словам Арина, наиболее вероятно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в первую очередь начнёт реформировать силовой блок.

«Всё будет аккуратно, потому что ссориться с Комитетом нацбезопасности и МВД нельзя. Но чисткой старых кадров точно займутся. Эти действия будут иметь двойной эффект — работа на публику и прополка старых сорняков, с назарбаевских времен», — подчёркнул он.

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