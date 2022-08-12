Москва, 12 августа, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Позиция генсека ООН Антониу Гутерреша по Запорожской АЭС не устраивает Москву: дипломат потакает политике Киева, который приближает Европу к ядерной катастрофе.

UN Photo/Mark Garten Антониу Гутерреш

Об этом говорится в опубликованном 12 августа заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу состоявшегося накануне, 11 августа, заседания Совбеза ООН. Заседание было инициировано Россией из-за постоянных обстрелов АЭС украинской армией.

Отдельного внимания в этой связи заслуживает поведение Гутерреша, который так и не подал каких-либо сигналов Киеву по поводу обстрелов атомной станции. Причина в том, что он, возможно, не в состоянии признать реальность, отмечает представитель МИД РФ.

Мария Захаровой «Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС?»

Российский дипломат напомнила об «обструкции со стороны генсекретаря и возглавляемого им секретариата», из-за которой «в начале лета сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная международная миссия МАГАТЭ».

Захарова добавила, что такая ситуация может повториться, если руководство ООН будет продолжать идти на поводу у Киева.