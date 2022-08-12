Вильярреаль, Испания, , 19:41 — REGNUM Атакующий полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Аргентины по футболу Джованни Ло Чельсо перейдет в испанский «Вильярреал». Об этом 12 августа сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, «желтая субмарина» возьмет футболиста в аренду на один сезон без права выкупа.

В прошлом сезоне Джованни Ло Чельсо, также выступая за «Вильярреал» на правах аренды, принял участие в 16 турах Ла Лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.

За «Тоттенхэм» аргентинец выступает с 1 июля 2020 года после перехода из «Бетиса» за 32 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает аргентинца в 22 миллиона евро.