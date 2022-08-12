Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Netflix анонсировал новый сезон антологии «Любовь. Смерть. Роботы». Соответствующий пост был опубликован на странице сервиса в Twitter 12 августа.

Слепое пятно Цитата из т/с «Любовь, смерть и роботы». 2019. США

«"Любовь. смерть. роботы. Том 4» — в разработке!», — сказано в объявлении от создателей. Дата выхода четвёртого сезона пока что держится в секрете.

Ранее автор антологии «Любовь. Смерть. Роботы» Дэвид Финчер раскрыл подробности четвёртого сезона. По словам создателя, будущий сезон станет «необычнее» предыдущих.

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