Вашингтон, , 20:09 — REGNUM Суд в Нью-Йорке на заседании 12 августа отказался снять обвинения с компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее бывшего финансового директора Аллена Вайссельберга по делу о налоговом мошенничестве, сообщает Reuters.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Судья Хуан Мерчан также объявил, что отбор присяжных по делу Trump Organization начнется 24 октября, то есть за 15 дней до промежуточных выборов в Конгрессе США. Это может навредить как имиджу самого Трампа, так и Республиканской партии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года компанию Trump Organization и её финансового директора обвинили в нарушении налогового законодательства и уклонении от уплаты налогов на общую сумму $1,7 млн.

По версии прокуратуры, компания и её директор участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты налогов на протяжении 15 лет. Им вменяются мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов.

Основаниями для обвинений послужили сведения из налоговой отчетности, показания свидетелей, а также данные с электронных носителей.