Вашингтон, 12 августа, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Суд в Нью-Йорке на заседании 12 августа отказался снять обвинения с компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее бывшего финансового директора Аллена Вайссельберга по делу о налоговом мошенничестве, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Судья Хуан Мерчан также объявил, что отбор присяжных по делу Trump Organization начнется 24 октября, то есть за 15 дней до промежуточных выборов в Конгрессе США. Это может навредить как имиджу самого Трампа, так и Республиканской партии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года компанию Trump Organization и её финансового директора обвинили в нарушении налогового законодательства и уклонении от уплаты налогов на общую сумму $1,7 млн.

По версии прокуратуры, компания и её директор участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты налогов на протяжении 15 лет. Им вменяются мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов.

Основаниями для обвинений послужили сведения из налоговой отчетности, показания свидетелей, а также данные с электронных носителей.