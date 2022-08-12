Таллин, , 19:34 — REGNUM Эстония и Финляндия намерены интегрировать в единую национальные системы береговой обороны. Об этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил в интервью финской газете Iltalehti.

Он отметил как важный факт то, что дальность полета эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Интеграция систем произойдет после окончательного вступления финнов в НАТО.

«Это означает, что мы объединим нашу противоракетную оборону и будем делиться друг с другом всей информацией», — подчеркнул Певкур. Он отметил, что решение позволить закрыть Финский залив для российских военных кораблей: «Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Ситуация изменится».

В 2021 году Эстония решила купить израильские ракеты Blue Spear. Их дальность стрельбы составляет 290 километров. Дальность действия ракет MTO 85M ВМС Финляндии составляет более 100 километров. Певкур высоко оценил решение финнов купить американские истребители F-35.

«Воздушное пространство Финляндии не может быть защищено, если одновременно не защищено воздушное пространство Эстонии, и наоборот. Истребители пересекают 80-километровый Финский залив за считанные минуты», — добавил он