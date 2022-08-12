Таллин, , 19:33 — REGNUM С 12 августа у советского военного памятника в Нарве — танка Т-34 постоянно дежурит патруль из двух человек охранной фирмы. Об этом сообщила мэрия приграничного с Россией города, отметив, что в обязанности патруля входит контроль за порядком.

«Задача охранной фирмы — следить за порядком у памятника, чтобы избежать случаев нежелательного поведения, вандализма и нарушения общественного порядка. О нарушениях патруль будет сообщать в правоохранительные органы, которые незамедлительно приедут на место», — подчеркивается в сообщении.

Городские власти особо обратили внимание, что у охранной фирмы нет задачи не допускать людей к памятнику или ограничивать доступ людей на территорию возле памятника. Предложение нанять охранную фирму поступило от волонтеров, которые каждый день находятся у памятника.

«Нарвская городская управа надеется, что после установки камеры круглосуточного видеонаблюдения и дежурства на месте охранной фирмы нарвитяне все же смогут вернуться к нормальной жизни, семье и важным повседневным делам», — отмечается в сообщении.

В последние дни у памятника проходят стихийные собрания, люди несут к Т-34 цветы и свечи. Круглосуточно дежурят активисты. Нарвитяне обеспокоены решимостью властей Эстонии демонтировать памятник как можно скорее вопреки воле горожан.